В СКО пытаются остановить паводки с помощью дронов

Сейчас на самом дроне есть три вида камер: обычная камера, ультраширокая и инфракрасная.

Как сообщает «24KZ», дроны позволяют оценивать обстановку, оперативно передавать данные и координировать работу экстренных служб. Собранная информация поступает в ситуационный центр в Петропавловске, где её анализируют специалисты.

24 марта центр посетил министр по ЧС Чингис Аринов. В период паводков в регионе по поручению главы государства запущен совместный проект АО «Казахтелеком» и акимата СКО «Единая инфраструктура дронов».

Его презентовали премьер-министру РК Олжасу Бектенову. Эти беспилотники способны удаляться от точки старта до 7 километров и оставаться в воздухе до 50 минут. Они позволяют точно оценивать паводковую ситуацию и эффективно координировать работу экстренных служб.

Сейчас на самом дроне есть три вида камер: обычная камера, ультраширокая и инфракрасная. Беспилотникам требуется менее часа для подзарядки перед следующим вылетом. Пока дроны проводят видеомониторинг каждые три часа, обеспечивая оперативный контроль паводковой ситуации.

Беспилотниками управляют удаленно. То есть оператор может запускать данные дроны из города Петропавловска, а также из любой точки на территории области. Вышеуказанная техника позволяет осуществлять мониторинг паводковой обстановки, ее прогнозирование, в том числе как в дневное, так и в ночное время. Вся информация поступает в ситуационный центр – аналитическую и координационную площадку.

Ранее сообщалось, что после весеннего половодья планируется подача волжской воды в ЗКО.



