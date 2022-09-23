Такие данные за последние три дня привели на совещании в акимате, передает портал "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы акимата ЗКО, вчера прошел координационный совет по пограничным вопросам, с участием пограничной службы и других заинтересованных госорганов.
- Аким области поручил усилить охрану общественного порядка, усилить патрулирование. Также Гали Искалиев поручил провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению миграционного законодательства. Акимам приграничных районов поручено провести информационно-разъяснительную работу среди жителей по сообщению о фактах незаконного пересечения границы, о подозрительных лицах на дежурные номера, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, в ЗКО функционируют шесть автомобильных пунктов пропуска. За период с 20 по 23 сентября пассажиропоток граждан России на этих пунктах составил 8658 человек. Наблюдается рост пассажиропотока в три раза.
- В настоящее время отмечаются скопления грузовых и легковых автотранспорта в российских пунктах пропуска через границу по направлению ЗКО. На сегодня все приграничные пункты пропуска работают в штатном режиме, - рассказали в акимате, и отметили необходимость регистрации.
Так, по прибытию в Казахстан принимающая сторона обязана уведомить миграционную службу о пребывании иностранца. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней со дня въезда.
Уведомление можно подать несколькими способами:
- онлайн через портал vmp.gov.kz;
- в бумажном виде непосредственно в миграционную службу;
- электронно через систему eQonaq.kz
Несвоевременная подача уведомления влечет административную ответственность в виде штрафа.
Поскольку в комментариях в социальных сетях говорят о возможном росте цен из-за массового приезда иностранцев, в акимате рассмотрели и этот вопрос и назвали ценовую ситуацияю по социально значимым продовольственным товарам стабильной.
- Поставка и реализация осуществляется в штатном режиме. Имеется запас продовольствия в рамках механизма "оборотная схема", также заключены меморандумы с региональными товаропроизводителями по поставке не менее 15% собранного урожая и произведенной продукций для нужд населения области по ценам ниже рыночных на 15%, - сообщили в ведомстве и отметили, что "в случае необходимости будет создан отдельный штаб для мониторинга и оперативного принятия мер".
А для исключения недобросовестных посредников будет задействована комиссия по расследованию посреднических схем ценообразования на продовольственные товары. Глава региона поручил не допускать дефицита продуктов питания и обеспечить постоянное наличие товаров.
"МГ" писал о том, что местные таксисты резко повысили стоимость перевозок. По таким случаям "принято решение провести профилактические беседы с водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, с арендодателями и риэлтерскими компаниями".
Также в акимате попросили, что если жителям стали известны факты о незаконной предпринимательской деятельности (сдача квартиры без договора либо перевозки пассажира без проездного документа), сообщать о таких случаях в департамент государственных доходов по номеру: 8 747 605 3646.
Как стало известно, в регионе функционируют четыре международных автобусных маршрута: в Самару, Тольятти, Саратов, Оренбург. Все автобусы отправляются с автовокзала Уральска. Перевозчиком является ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк».
- Основной пассажиропоток наблюдается в направлении Самары, на котором ежедневно совершаются 3 рейса в сутки из Уральска и 4 рейса из Самары. В Тольятти и Саратов ежедневно по одному рейсу, в Оренбург по четным дням при 30 календарных дней в месяце и по нечетным при 31 календарном дне, - рассказали в акимате.
Напомним, после объявления президента РФ о частичной мобилизации
россияне стало массово покидать страну. На казахстанско-российской границе наблюдаются очереди.
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