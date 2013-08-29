В Уральск приехали Геннадий ГОЛОВКИН и Серик САПИЕВ

Олимпийский чемпион Серик САПИЕВ и чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий ГОЛОВКИН встретились с акимом области и успели поговорить с журналистами, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встрече с акимом все разговоры были, разумеется, о спорте, в частности о боксе. - Люди, достигшие успехов в спорте и искусстве являются примером для подражания, - отметил Нурлан НОГАЕВ. - Недавно Серика избрали послом доброй воли. Это очень почётное звание. И как он сказал в своей речи, это позволяет пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Мы гордимся, когда казахстанский флаг поднимается на чемпионатах мира. В ответ на слова акима, спортсмены подарили Нурлану НОГАЕВУ боксёрские перчатки со своими автографами. - Ну, мне теперь придётся боксом заняться, - пошутил аким. – Спасибо за то, что нашли время приехать в Уральск, подержать коллег и спорт. Во время пресс-конференции и Геннадий ГОЛОВКИН и Серик САПИЕВ отметили, что приехали в Уральск не отдыхать: - Мы приехали, чтобы поддержать спорт и молодёжь, посмотреть спортивные объекты, оценить работу в регионах, - отметил Геннадий ГОЛОВКИН. - Хотелось бы дать молодым ребятам напутствие, чтобы занимались спортом, чтобы на наглядном примере видели, что это возможно и как это делается. Серик САПИЕВ рассказал журналистам, что в Уральске он уже второй раз, и очень рад что приехал сюда ещё раз, особенно в компании с ГОЛОВКИНЫМ: - У Гены очень плотный график, но он всё-таки нашёл время приехать к своему другу, товарищу по сборной. Мы с ним тренировались одно время. На вопрос, не жалеет ли он о завершении спортивной карьеры, Серик САПИЕВ ответил: - Было желание боксировать, но всё-таки решил, что пора начинать новую, не спортивную жизнь. Уже подумал, что уже надо начинать что-то новое, без спорта. Тем более, что я достиг той цели, к которой я шёл. Думаю, что все награды, которые существуют в любительском боксе, я взял. Сейчас я продолжаю тренироваться – и мешок бью, и грушу бью, и в футбол играю, и в тренажёрный зал хожу. С 2013 года я начал работать в федерации бокса, в скором времени отправляюсь в Лондон - учиться по программе "Болашак". Я прошёл тестирование и буду обучаться в университете Брюннеля. Сначала пройду языковые курсы, потом буду получать специальность «Спортивный менеджмент». Далее журналисты переключили внимание на Геннадия ГОЛОВКИНА. Чемпион мира ответил, что в среди боксёров среднего веса нет тех, с которыми он мечтал бы выйти на ринг. - Как такового соперника нет, - сказал Геннадий. - В данный момент я являюсь чемпионом мира и я думаю, что это у них есть мечта встретиться со мной. Про пиар в боксе и в частности про высказывание своего будущего соперника Кертиса СТИВЕНСА, который уже считает себя победителем, и даже заявил: «Покойся миром, Геннадий ГОЛОВКИН», чемпион мира ответил следующее: - К пиару я отношусь спокойно, не положительно. Я отдаю себе отчёт в том, что это всего лишь шоу-бизнес, промоушн. Это то, чем он занимается – пытается заработать себе имя, авторитет, привлечь максимальное число телезрителей. Это его работа. Сегодня вечером Серик САПИЕВ и Геннадий ГОЛОВКИН будут наблюдать за боксёрским турниром между спортсменами Западно-Казахстанской и Актюбинской области в областной школе высшего спортивного мастерства по адресу улица Айтиева, 100