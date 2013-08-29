Фото с сайта www.oilngases.ru Фото с сайта www.oilngases.ru 87,5% нефти, добытой с начала текущего года в Актюбинской области, экспортировано.  Об этом свидетельствуют данные департамента статистки Актюбинской области. По информации ведомства, за январь-июль 2013 года в Актюбинской области добыли 4 833 300 тонн нефти. Каждая 8 тонна поставляется на внутренний рынок Казахстана. В настоящее время добычу нефти и газа, услуги, связанные с их добычей, осуществляет 51 предприятие малого, крупного и среднего бизнеса. На них трудятся свыше 13,7 тысячи человек, из которых 2,3 тысячи - женщины. Крупнейшим нефтедобывающим предприятием области остается АО «СНПС «Актобемунайгаз». На долю нефтяного гиганта приходится свыше 70% от областного объёма добычи черного золота и газа. На втором месте ТОО «Казахойл Актобе» с 14%. Нефтедобывающая промышленность остается ведущей отраслью экономики Актюбинской области, удельный вес отрасли в общем объёме производства промышленной продукции составляет 60%. Ежедневная добыча превышает 22 тысячи тонн нефти и 11 млн кубометров газа.