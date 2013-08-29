Фото с сайта www.vsluh.ru Фото с сайта www.vsluh.ru Актюбинские полицейские за один день задержали двух угонщиков дорогих автомобилей. Один из задержанных, работая слесарем на станции технического обслуживания, решил завладеть внедорожником марки «Toyota Runner» клиента. Уехать далеко 31-летнему слесарю не удалось. Его задержали через пару часов после обращения владельца авто в полицию. Отметим, что мужчину на угнанном авто задержали в самом центре Актобе. В тот же день был задержан 26-летний житель города, который ранним утром угнал новенький «Nissan Qashqai» стоимостью 4,5 млн тенге. В пресс-службе ДВД сообщили, что задержанный уже имеет одну судимость. В настоящее время автомобили возвращены владельцу.