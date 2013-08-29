Фото с сайта www.lada.kz Фото с сайта www.lada.kz По данным ДВД Атырауской области, в прошлом году после аттестации из органов внутренних дел области были уволены порядка 100 человек. Теперь полиция старается восполнить потери. Так, в Жылыойском РОВД необходимо – 39 человек. В  ППС города Атырау готовы принять на работу 8 человек, в Махамбетский РОВД – 16, Курмангазинский РОВД – 11, Индерский РОВД – 8, Макатский РОВД – 18, Исатайский РОВД – 3 человека, рассказали в ДВД Атырауской области.  