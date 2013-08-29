Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Общественная организация «Общество содействия автомобилистам» показала результаты охоты на служебные автомобили, которые эксплуатируют в личных целях. Авто со служебными номерами были замечены во многих местах, посещение которых сложно объяснить рабочей необходимостью. Например, в Караганде служебный автомобиль обнаружили возле развлекательного центра «Бегемот» в воскресенье, а другой — у детского магазина «Мики-хаус». В Алматы автомобиль представительского класса Audi A8 со служебными номерами был замечен на «Кок-Тобе», к тому же припаркованным на месте для инвалидов. Также в Алматинской области был обнаружен служебный внедорожник, который приехал на пляж. Однако в «ОСА» недовольны результатами акции, называя ее «вялотекущей». По словам руководителя объединения Руслана Лазуты, все чаще к нему поступают анонимные записки без фото, которые невозможно опубликовать. Кроме того, Финансовая полиция, которая с самого начала обещала поддержать акцию, пока не предоставила никаких сведений о предпринятых действиях, передает слова активиста Total.kz. Как уже сообщали Авто@Mail.Ru, недавно Финпол Казахстана и НДП «Нур Отан» объявили о начале сбора сведений о случаях личного использования служебных автомобилей. Казахстанцев призвали отправлять по электронной почте фотоснимки служебных авто, обнаруженных на дорогах в нерабочее время, или в праздничные дни. Источник: auto.mail.ru