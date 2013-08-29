Проект закона «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы», содержащий увеличение налогов на некоторые автомобили, был одобрен правительством Казахстана. На заседании проект закона был представлен министром экономики и бюджетного планирования Ерболатом Досаевым. Конкретные суммы пока не оглашены, однако по информации, которая появилась ранее, налоги на автомобили с объемными двигателями повысятся существенно. Налоговая ставка на автомобили с объемом двигателя от 3 000 до 3 200 см? составит 35 МРП, двигатели объемом 3 200–3 500 см? будут облагаться налогом 46 МРП, а автомобили с мотором от 3 500 до 4 000 см? — 66 МРП. Как уже сообщали Авто@Mail.Ru, новые налоговые ставки могут оказаться выше прежних сразу в несколько раз. Согласно действующему законодательству, все автомобили с объемом двигателя от 3 000 до 4 000 см? имеют налоговую ставку 15 МРП.