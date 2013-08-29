Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru ГИБДД Чеченской республики подтвердило наличие у Рамзана Кадырова прав на управление комбайном. Соответствующую информацию сообщило общество «Синих ведерок», опубликовавшее официальное письмо начальника регионального Гостехнадзора. Как сказано в официальном заявлении, еще в 1993 году Рамзан Кадыров прошел обучение в одном из Учебных курсовых комбинатов, а в 2007 году после успешной сдачи экзаменов получил удостоверение тракториста-машиниста (категория F), позволяющее управлять комбайнами всех марок без ограничения. Поводом для отправки запроса в ГИБДД послужили фото, которые Рамзан Кадыров выложил в Instagram в середине июня во время сбора урожая в Гудермесском районе. «Я очень волновался и чувствовал огромную ответственность. На этом поле в молодости комбайнером работал мой отец. Я помню здесь каждый метр земли», — написал тогда глава Чечни. Ранее Кадыров поручил снять тонировку со всех машин в Чечне и призвал бороться с нарушителями ПДД, сравнив их с террористами. Тем временем «Синие ведерки» направили в ГИБДД еще один запрос. На видеоролике, выложенном Кадыровом в Instagram, видно как неизвестный водитель передвигается на автомобиле со скоростью 241 км/ч, а в кадре звучит голос, похожий на голос Кадырова. В случае, если вина главы Чечни будет доказана, активисты предлагают лишить его прав. Источник: auto.mail.ru