фото с сайта actualicese.com фото с сайта actualicese.com В Казахстане в соответствии с разрабатываемым законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения» планируется повышение налогов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, передает Today.kz. «Законопроектом предусматривается повышение ставок налога на имущество физических лиц, налога на землю, налога на транспортные средства для автомобилей с объемом двигателя - от 3 тысяч до 4 тысяч кубических сантиметров, акцизов на сигареты - с 2015 года, акцизов на алкогольную продукцию - с 2014 года», - отметил министр.