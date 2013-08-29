фото с сайта whotrades.com фото с сайта whotrades.com Министерство экономики и бюджетного планирования прогнозирует в Казахстане к 2018 году увеличение добычи нефти до 110 млн тонн. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Ерболат Досаев, передает Today.kz. «Валовая добавленная стоимость в промышленности будет расти темпами от 2,7% до 6%. «Объем добычи нефти, по прогнозам Министерства нефти и газа, в 2018 году уже составит 110 млн тонн», - сказал Досаев. Также, по его информации, ускоренными темпами будет развиваться сфера услуг. «Рост торговли составит 9,8%, услуг транспорта и связи - в среднем 7%», - сообщил министр. «Экспорт товаров в 2014 году снизится на 4,2% к предыдущему периоду, в основном за счет более низкой прогнозируемой цены на нефть. С 2015 года ожидается рост темпами в среднем 8,7%, в результате ожидаемого физического объема добычи и экспорта нефти и металлов», - проинформировал глава МЭБП.