фото с сайта absolute.kz Со 2 сентября 2013 года Национальный Банк Республики Казахстана переходит к использованию механизма привязки национальной валюты к мультивалютной корзине, состоящей из доллара США, евро и российского рубля, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК. С февраля 2011 года в Нацбанке проводится валютная политика в рамках режима управляемого плавающего обменного курса тенге. Национальный Банк будет участвовать в валютных торгах только в целях сглаживания резких скачков обменного курса тенге. Мультивалютная корзина в Казахстане вводится с целью изменения операционного ориентира при проведении курсовой политики. Нацбанк будет ориентироваться на динамику 3 валют – доллара США, евро и российского рубля. Доля доллара США – 70%, евро – 20%, российского рубля – 10%.