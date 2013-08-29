фото с сайта yk-news.kz фото с сайта yk-news.kz 8 сентября в Казахстане будет впервые праздноваться День семьи, который согласно указу главы государства теперь будет отмечаться в каждое второе воскресенье сентября, сообщает Today.kz со ссылкой на официального представителя Службы центральных коммуникаций при президенте Алтая Абибуллаева. В рамках праздника в Астане состоится международная конференция на тему «Семья и социальная справедливость поколений». Как сообщил Абибуллаев, президент страны неоднократно подчеркивал, что семья - это образующая государство ячейка, поэтому в обществе очень важно укреплять основы семейных ценностей.