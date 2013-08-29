фото с сайта izhevsk.mk.ru фото с сайта izhevsk.mk.ru Для решения вопросов по поводу долевого участия в жилищном строительстве во всех местных исполнительных органах созданы межведомственные комиссии с участием правоохранительных органов и заинтересованных организаций, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития РК. Комиссии будут проводить инвентаризацию объектов, а также вести анализ деятельности застройщиков. При выявлении комиссией фактов неисполнения застройщиком своих договорных обязательств перед дольщиками либо продажи жилья за счет граждан-соинвесторов в отношении таких компаний будут применены самые жесткие меры вплоть до уголовного наказания. В целях исключение возможности для застройщиков привлекать денежные средства дольщиков вне рамок закона «О долевом участии в жилищном строительстве» Министерством регионального развития РК внесены соответствующие изменения в действующий закон, вступившие в силу 15 июля 2013 года. Эти изменения позволяют распространить действие закона на все правоотношения лица, привлекающего денежные средства и организующего строительство жилого здания и лица, вкладывающего средства для получение жилого помещения. Исключение составляют: 1. Государственные закупки 2. Закупки, производимые компаниями с государственным участием по покупке 100% жилья; 3. Когда 100% финансирование осуществляется банками второго уровня на основании открытой кредитной линии.