фото с сайта kazpost.kz фото с сайта kazpost.kz Сегодня "Казпочта" выпустила в обращение почтовый блок из двух марок серии "Памятные, юбилейные даты и праздники". Их выпуск приурочен к Международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается завтра, 29 августа, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта". На марках изображены глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 29 августа был закрыт один из крупнейших в мире полигонов - Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане. Совместно с союзниками в лице США и Россией ядерные боеголовки и ракеты были вывезены для утилизации, а полигон был выведен из эксплуатации и уничтожен. В сентябре 2006 года Казахстан вместе с другими странами региона подписал Семипалатинский договор, провозгласивший Центральную Азию зоной, свободной от ядерного оружия.