Фото rus.24.kz Фото rus.24.kz Специалисты из страны восходящего солнца не только делятся своими знаниями в области онкологии и радиологии, но и принимают участие в совместных операциях. В области ежегодно регистрируется до полутора тысяч случаев онкозаболеваний. Специалисты не исключают влияние ядерного полигона. Среди заболеваний наибольшее количество приходится на рак молочной, поджелудочной и щитовидной желез. Японские специиалисты провели ряд операций таким больным и поделились с отечественными медиками собственными методиками. Нобуо ТАКЕЙЧИ, профессор университета Шимане: - Если сравнивать с Японией, то казахстанцы в большей степени страдают избыточным весом. Это, в свою очередь, влияет на процедуру операции. Естественно, что нельзя упускать и такие факторы, как возраст больного, стадию заболевания. Мы делимся с местными врачами секретами проведения операций на щитовидной железе. Одно из главных направлений - это ранняя диагностика злокачественных опухолей. Для этого в регионе работает скрининговая программа. Однако, несмотря на все принимаемые меры, в 30-40% случаев больные обращаются к медикам только после осложнений. В этом вопросе опыт следует перенимать не только медикам, но и пациентам, считают отечественные специалисты. Муталип САДЫКОВ, хирург: - У них заболевания выявляются на ранней стадии, в связи с чем у них процент операбельности большой. У нас, к сожалению, бывают на запущенных стадиях. Все предпосылки для развития отечественной медицины имеются, это и профессиональные кадры и постоянно обновляемая материально-техническая база. Так в начале этого года онкологический диспансер получил новое оборудование, позволяющее выявлять злокачественную опухоль щитовидной железы. За это время обследование прошли 364 человека, заболевание на ранней стадии диагностировали у четверых. Авторы: Елена Шрайбер, Талгат Утегулов, Медет Омирханов, Семей, 24 KZ. Источник: 24.kz