Фото rus.24.kz Фото rus.24.kz Врачи Южного Казахстана научились проводить уникальные операции по пересадке почки. В этом им помогли специалисты из Южной Кореи. Теперь у сотен тяжелобольных людей появилась надежда на жизнь. Первые трансплантации совместно с иностранными коллегами были сделаны в марте этого года. Тогда орган заменили сразу четырем пациентам. В этот раз хирурги прооперировали ещё 7 человек. В «листе ожидания» на пересадку почки сегодня в регионе находятся около 300 человек. 21 больному новый орган требуется срочно. Один из них - Максат Махатов. Тяжёлым заболеванием парень страдает больше трёх лет. Резкое ухудшение самочувствия стало поводом для срочной операции. Донором для него выступил отец. Кровное родство, говорят врачи, один из главных факторов успешной трансплантации. Максат МАХАТОВ, пациент: - Сейчас мне намного лучше, не то, что раньше. Чувствую себя хорошо. Потихоньку прихожу в себя. Уже сейчас почти уверен, что совсем скоро стану абсолютно здоровым. Операции такой сложности стали возможными благодаря южнокорейским коллегам. Сегодня перенятый опыт местные врачи применяют на деле. И судя по результатам - успешно. Мади БЕГАЛИЕВ, главный врач скорой помощи: - В течение получаса методом лапороскопии была изъята почка. Пациент очень долго страдал тяжёлым заболеванием. Ему пересажена почка родного отца. Самочувствие хорошее, состояние стабильное, аппетит есть. К операции пациентов готовили 4 месяца. Это время необходимо врачам для тщательного изучения больного и донора, проведения необходимых лабораторных исследований. Весь процесс подготовки наблюдал и профессор Кван Тэ Пак. Кван ТЭ ПАК, заведующий отделением трансплантологии и сосудистой хирургии университета Анам, Южная Корея: - 98% пациентов, перенесших операцию по пересадке почек, могут вести нормальный образ жизни. Шымкентские врачи подготовлены хорошо и могут проводить трансплантацию самостоятельно. Об этом говорят результаты. В семье одного из наших пациентов сейчас ожидают ребёнка. Это очень хорошая новость. Подготовленные кадры и наличие современной материально-технической базы дают местным врачам возможность совершенствовать это направление. В скором времени местные врачи намерены перенять новые методы трансплантации органов у корейских и белорусских коллег. Авторы: Оксана Приведенная, Райхан Тажибаева, Ерболат ?біш, Шымкент, 24 KZ. Источник: 24.kz