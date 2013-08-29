Фото: 0652.ua Фото: 0652.ua Неизвестные похитили флаг Украины, который крымские военнослужащие установили 23 августа на горе Замана (западный отрог горы Тырке в Симферопольском районе). Вместо сине-желтого полотнища к флагштоку привязали красное, с серпом и молотом. Об этом сообщает «Комсомольская Правда в Украине». Когда именно была совершена подмена, неизвестно. Украинский флаг размером два на три метра был установлен на высоте 1067 метров над уровнем моря бойцами горно-пехотного батальона отдельной бригады береговой обороны. В церемонии, состоявшейся 23 августа, участвовали 40 человек. Сама она была приурочена к Дню флага, который в августе 2004 года утвердил второй президент Украины Леонид Кучма. Пропажу сине-желтого полотнища обнаружили утром 27 августа. Военнослужащие уже заявили, что намерены установить на горе новый флаг в ближайшие несколько дней. Летом 2009 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) закрепили на горе Илияс-Кая в Крыму государственный флаг площадью 54 квадратных метра. Спустя несколько дней неизвестные сняли полотнище, а на месте, где оно было размещено активисты казачьих объединений Крыма водрузили два флага — России и Андреевский (по 50 квадратных метров каждый). Как сообщалось, таким образом, они решили поздравить моряков Черноморского флота России с Днем ВМФ. Источник: lenta.ru