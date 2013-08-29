Фото: nation.lk Фото: nation.lk В понедельник, 26 августа, в городе Канди на Шри-Ланке полиция организовала массовую собачью свадебную церемонию, сообщает Agence France-Presse. Акция прошла в поддержку продвижения программы по разведению собак-ищеек. Полиция «поженила» девять пар собак на деревянной платформе, устланной белой тканью и цветами. Торжество, организованное для животных, полностью повторяло местный свадебный ритуал. «Невесты» были одеты в перчатки, шали и шляпки, «женихи» – в модные галстуки и накидки. Гостей церемонии (всего на ней побывали две тысячи человек) и всех собак, посетивших церемонию, угощали пирогами и рисовым молоком. «Медовый месяц» собаки проведут на курорте в Нувара-Элия. Министр культуры Шри-Ланки выступил с критикой прошедшего мероприятия и потребовал объяснений. «Использование священных национальных традиций для собачьего шоу должно быть встречено осуждением и презрением, – сказал министр государственному изданию Dinamina Daily. – Они оскорбили церемонию порувы (традиционный сингальский свадебный ритуал — прим. «Ленты.ру»)». Пресс-секретарь полиции Боуддика Сиривардена заявил, что департамент не собирался оскорблять чувства населения Шри-Ланки, 75 процентов которого являются сингалами и буддистами, и извинился перед теми, кто посчитал, что подобная «свадьба» была оскорблением. Источник: lenta.ru