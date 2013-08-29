Фото korrespondent.net Фото korrespondent.net Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предложил ввести ограничения на поставку в Россию некачественной молочной продукции из Белоруссии, сообщило в среду агентство «Прайм» со ссылкой на председателя правления союза Андрея Даниленко. Даниленко рассказал агентству, что с вступлением в Таможенный союз Россия сняла все барьеры для доступа белорусской продукции на российский рынок, в результате чего была утеряна система контроля за качеством. Даниленко признал, что налицо резкий рост поставок белорусской продукции в Россию. Он подчеркнул, что в ходе контрольных закупок «Союзмолоко» уже находило в белорусской молочной продукции фальсификат. «Там, как и в России, есть добросовестные, а есть недобросовестные производители», — заявил Даниленко. И предложил ввести «отрезвляющий контроль» за белорусской продукцией, в которой, по его словам, доля некачественной продукции может быть довольно значительной. Он подчеркнул, что о масштабных мерах пока речи не идет и следует решать вопросы с теми, кто недобросовестно себя ведет. У российской санитарной службы есть замечания к качеству молочной продукции, которая поступает на российский рынок из Белоруссии, сообщил в среду руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Только в Московской области было обследовано 240 образцов белорусской молочной продукции. Из них 72 образца, или 30% не соответствовали по показателям качества и безопасности», — заявил он. Претензиях Роспотребнадзора к качеству белорусской молочной продукции появилась на фоне скандала, связанного с задержанием в Минске и заключением под стражу гендиректора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Источник: Forbes.ru