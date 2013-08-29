Фото topnews24.ru Фото topnews24.ru ПаводокЧисло пострадавших от паводка на Дальнем Востоке достигло 102 тысяч. Об этом сообщается на сайте дальневосточного полпредства. Как отмечает Русская служба новостей, в этом списке находятся более 19 тысяч детей. По данным местных властей, 11 тысяч жилых домов оказались затопленными, повреждены 570 социально значимых объектов. Напомним, мощный паводок на Амуре продолжается уже несколько недель, больше других пострадала Амурская область. Помимо нее режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Ущерб от стихии оценивается миллиардами рублей. Источник: topnews24.ru