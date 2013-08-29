Фото strelka.com Фото strelka.com Игорь Пушкарёв считает, что это поможет решить экономические проблемы восточной части страны, а также территориальные споры. Об этом пишет портал Lenta.ru. Кроме того, Пушкарёв сослался на статистические исследования, якобы демонстрирующие более высокую скорость развития у государств, столицы которых расположены в восточной части. Конкретного места для гипотетической столицы глава Владивостока не предложил. Идею переноса высказывали ранее и другие политики. При этом речь шла как правило о Сибири. С критикой переноса столицы выступил в прошлом году Сергей Собянин, занимавший на тот момент пост мэра Москвы. По его мнению, такое решение снизило бы приток инвестиций и занятость населения и стало бы «катастрофой» для москвичей и жителей Московской области. Источник: РСН