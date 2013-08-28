Болельщики уверены, что жертвенный баран принесёт победу казахстанскому клубу в нелёгком для него матче. Несмотря на то, что в нелёгкое для «Акжайыка» время лучшие футболисты команды перешли в «Шахтёр», уральские фанаты искренне болеют за карагандинский клуб, полагая, что это пойдёт на общую пользу казахстанскому фуболу. - Шахтёр - единственная команда, у которой есть шанс выйти в групповой этап лиги чемпионов, - говорит. - Мы решили поддержать карагандинцев и появилась идея провести обряд «Курбан шалу», чтобы "Шахтёр" победил или хотя бы сыграл в ничью. Главное, чтобы вышел в Лигу Чемпионов. Перед началом обряда была прочитана традиционная молитва, призванная помочь казахстанским футболистам одержать победу в нелёгком для них матче. Далее минутная пауза – и всё готово. Острый, как бритва, нож сделал своё дело, приблизив карагандинскую команду ещё на один шаг к долгожданной победе.