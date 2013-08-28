Журналистов интересовало мнение акима на аресты действующих и экс-чиновников, строительство жилья, дорог, как расходуются социальные средства КПО, также нужен ли нам футбол и почему в городе нет воды. Аким прокомментировал и упреки горожан в том, что глава области собрал вокруг себя слишком молодую команду.- Я не могу давать оценку работе финпола. Но это нормальный процесс. Каждый госорган выполняет свою работу. Если у кого-либо есть нарушения, то он должен отвечать перед законом. И суд выяснит, кто виновен. Но это не значит, что все чиновники поголовно воры, хотя многие пытаются так показать. Несмотря на сарказмы, которые идут со стороны отдельных людей, я хочу вас заверить, что работа государственного служащего - тяжелая работа. Да, есть проблемы, но и волшебной палочки нет, чтобы одним взмахом всё решить. Работа идет.- Да, в эти дни в городе нет горячей воды. Мы были вынуждены пойти на это. Поскольку идут большие работы по реконструкции сетей тепломагистрали и канализации. Понятно, что невозможно провести все эти работы, не перекрывая улицы и не меняя маршрут автобусов. Прошу население отнестись с пониманием к этим временным неудобствам. Надо понять, что если эти работы не сделать сейчас, то позже они обойдутся нам еще дороже. Ведь идет подготовка к отопительному сезону.- С недавнего времени средства, выделяемые КПО б.в. в рамках ОСРП и другими недропользователями на развитие инфраструктуры региона, поступают в бюджет отдельной статьей. Сумма в год 20 миллионов долларов. Как потратить эти деньги, я единолично не решаю. Мы собираем заявки с администраторов бюджетных программ, акимов районов, и коллегиально решаем, что сейчас нужно региону. И никто не может упрекнуть госорганы в том, что те построенные объекты, будь это садики, школы или ремонт больниц, не нужны региону.- Часто слышу обсуждения о том, что НОГАЕВ слишком молодую команду собрал. Я хочу сказать, что все мои замы, также аким города - они политические служащие. Все назначения строго согласуются с администрацией президента. Выбирая кандидатуру на пост служащего, мы не смотрим на возраст, вовсе не обязательно, чтобы должности получали люди ближе к 60 годам. У казахов говорят, что некоторые и в 15 лет могут стать джигитами, а некоторые и в 30 еще дети. Поэтому, я считаю, что в корне неверное суждение о том, что молодой возраст госслужащего - это ошибка. Все зависит, как справляется с задачей тот или ной служащий. А мои замы справляются хорошо.- Нужен ли футбол? Это нужно спросить не у меня, а у населения. Вот вы говорите, что огромные деньги выделяется на футбол. Также меня часто спрашивают, может перераспределить эти средства на другие нужды. Но вы хоть раз сходите на футбол и вы увидите: там полный стадион, молодые люди болеют за свою команду, они этим живут. И вы хотите лишить их этого?