news.nur.kz - Фото с сайта news.nur.kz - Трагедия произошла в ночь на 27 августа на трассе Актобе-Атырау-Астрахань, сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В результате ДТП погибли граждане России и Украины - 35-летняя женщина и 59-летний мужчина. Еще двое, один из которых гражданин России, другой житель Атырау, помещены в Исатайскую районную больницу. Водитель «Форда» не справился с управлением на 742 км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань и совершил опрокидывание. За рулем был 29-летний житель Атырау. В пресс-службе ДВД отметили, что россияне являются жителями Астраханской области. Проводится расследование.