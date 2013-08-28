- Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки в деятельности управления дорожной полиции ДВД Актюбинской области по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения за 2012 год и истекший период 2013 года, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД». В адрес руководства ДВД и ГУ «Управление здравоохранения» Актюбинской области прокуратурой города внесены представления для устранения нарушений. - В настоящее время виновные должностные лица привлечены к ответственности, а также органами дорожной полиции принимаются меры по внесению исковых заявлений для признания недействительными водительских удостоверении, - сообщил Канат КАЗМУХАНБЕТОВ.