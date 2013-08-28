В Германии начнется суд над бывшим президентом
Фото: Odd Andersen / AFP Земельный суд Нижней Саксонии принял к рассмотрению иск прокуратуры против бывшего президента Германии Кристиана Вульфа. Об этом сообщал журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники в судебных кругах, а затем официально подтвердили представители суда. Слушания по делу начнутся 1 ноября в Ганновере. По этому делу проходит не только Вульф, но и кинопродюсер Давид Грёневольд. Политика обвиняют в извлечении незаконной выгоды из служебного положения, а Грёневольда — в подкупе должностного лица. Первоначально прокуратура квалифицировала их действия как получение и дачу взятки, однако после предварительного рассмотрения документов судом статьи обвинения были изменены, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Поводом для разбирательства стала поездка Вульфа в 2008 году на Октоберфест в Мюнхен. Грёневольд тогда взял на себя часть расходов политика (а именно 1000 евро), который занимал в то время пост премьер-министра Нижней Саксонии. По возвращении из Мюнхена Вульф обратился к компании Siemens с просьбой оказать финансовую поддержку новому проекту кинопродюсера. Письмо было написано на официальном бланке нижнесаксонской администрации, отмечает сторона обвинения. Ранее прокуратура предлагала фигурантам дела закрыть его, заплатив денежный штраф. Это стандартная процедура в случае, если повод для уголовного дела незначительный. Однако Вульф и Грёневольд отказались от предложения прокуроров и намерены отстаивать свою невиновность в суде. В отношении Вульфа, который занимал должность президента с 2010 по 2012 год, с момента его отставки было выдвинуто много обвинений, большая часть из которых была отвергнута прокурорами после предварительных проверок. Результат нынешнего судебного разбирательства пока неизвестен. В случае если суд оправдает Вульфа, это будет значить, что ему пришлось уйти в отставку из-за безосновательных обвинений. Он ушел с поста президента на фоне масштабной атаки на него в СМИ, которые регулярно находили на него новый компромат. Рейтинг Вульфа стремительно падал, следователи начинали все новые проверки, а оппозиция настаивала на немедленной отставке. В итоге не желая компрометировать свой пост, Вульф сложил с себя полномочия. Президент ФРГ формально является главой государства, однако не имеет фактической власти и выполняет, в первую очередь, представительские функции. Президента выбирает специальный орган — федеральное собрание (формируется из членов бундестага и представителей федеральных земель только для выборов президента) — сроком на пять лет. На данный момент этот пост занимает 73-летний диссидент из Восточной Германии, протестантский пастор и публицист Йоахим Гаук. Источник: lenta.ru