В Иране появится первая женщина-посол
Фото: официальный сайт В Иране впервые за историю Исламской республики может появиться женщина-посол. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Agence France-Presse. По словам пресс-секретаря иранского МИДа, глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф планирует назначить дипломатического представителя-женщину, однако окончательное решение будет принято в течении недели. В какую страну она отправится, пока не сообщается. Кроме того, стало известно, что на пост нового пресс-секретаря министерства также рассматривается кандидатура женщины, передает FARS. Назначать женщин на высокие государственные посты призывал президент Ирана Хасан Рухани, вступивший в должность в начале августа. Он и сам принял ряд соответствующих кадровых решений. Так, он назначил вице-президентом по правовым вопросам Эльхам Аминзаде, получившую степень доктора наук в Университете Глазго. Кроме того, еще одна иранка стала советницей президента по делам женщин. При предыдущем президенте Махмуде Ахмадинеджаде в Иране была только одна женщина-министр. Марцих Вахид Дастжерди возглавляла министерство здравоохранения в 2009—2012 годах. Она была уволена в конце 2012 года из-за несогласия с Ахмадинеджадом по вопросу о росте цен на лекарства. Правивший в 1997—2005 годах в Иране президент Мохаммад Хатами также назначил женщину вице-президентом. Масумех Эбтекар занималась вопросами защиты окружающей среды. С момента основания Исламской республики Иран в 1979 году женщин крайне редко назначали на высокие государственные посты. Источник: lenta.ru