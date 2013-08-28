Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ Об этом стало известно на сегодняшнем отчете акима области Нурлана НОГАЕВА перед депутатами областного маслихата. Вопрос об изношенности электросетей ЗапКазРЭК задал депутат и глава крестьянского хозяйства Катаолла АШИГАЛИЕВ. - У меня вопрос о состоянии сетей РЭК, - сказал Катаолла АШИГАЛИЕВ. - Изношенность электросетей области составляет 40-60 лет, особенно остро вопрос стоит в Теректинском и Зеленовском районах. Кроме того, не хватает специалистов, которые не хотят работать на маленькую зарплату. - Не только электрические, но и все инженерные сети изношены, и не только в районах, но в городе, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - У «ЗапКазРЭК» есть план поэтапной замены электросетей. На все нужно 60 млрд тенге. Если мы эти деньги найдем, то ремонт будет. Кроме того, несколько зим подряд при обледенелости электросетей, мы их заменяли. По словам акима области, предприятие «ЗапКазРЭК» находится на республиканском балансе, и в доверительном управлении местных властей. Посему вливаний из бюджета они делать не могут. Лишь в случаях крайней необходимости через департамент ЧС.