Племянник Ким Чен Ына поступил в парижский институт
Фото: AFP Племянник северокорейского лидера Ким Чен Ына отправится учиться в престижном парижском Институте политических исследований, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя вуза Каролину Аллэн (Caroline Allain). 18-летний Ким Хан Соль с начала учебного года будет посещать курс бакалавриата, направленный на изучение отношений между Европой и Азией. Ким Хан Соль будет учиться в филиале института на севере Франции в городе Гавр. Выбранный им курс преподается на английском языке. Кроме того, студенты должны изучать французский и один из азиатских языков: китайский, японский, корейский, хинди или индонезийский. Ким Хан Соль является сыном Ким Чен Нама — старшего сына бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, который возглавлял страну с 1994 и вплоть до своей смерти в 2011 году. По данным СМИ, Ким Чен Ир исключил его из числа потенциальных преемников после того, как Ким Чен Нама задержали на японской границе в 2001 году. Он пытался въехать в страну по поддельному паспорту, чтобы посетить с сыном «Диснейленд». Ким Хан Соль довольно рано переехал с родителями в Макао — один из двух специальных административных районов КНР (вторым является Гонконг), бывшая португальская колония. Там он посещал школу, а затем уехал учиться в Международный колледж в Мостаре (Босния и Герцеговина). Он крайне редко появляется в СМИ. В 2011 году хакеры взломали его страницу в Facebook и опубликовали его сообщения, среди которых оказались заявления о том, что он стыдится того, что его семья сделала для корейского народа. После этого за его публичными выступлениями стали максимально пристально следить северокорейские спецслужбы. Тем не менее в 2012 году Ким Хан Соль дал большое интервью Элизабет Рен — бывшему министру обороны Финляндии, которая после отставки занялась правозащитной деятельностью в ООН. В беседе с ней Ким Хан Соль признался, что никогда не встречался лично ни со своим дедом Ким Чен Иром, ни со своим дядей Ким Чен Ыном. Кроме того, в ответе на один из вопросов он назвал Ким Чен Ына «диктатором». Интервью на английском языке доступно на Youtube (1 и 2 части). Источник: lenta.ru