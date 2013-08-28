Фото: kadyrov_95 / Instagram Фото: kadyrov_95 / Instagram Активисты движения «Синие ведерки» обвинили главу Чечни Рамзана Кадырова в езде со значительным превышением скорости. Соответствующий пост опубликован в ЖЖ-сообществе «Синих ведерок». «Синие ведерки» ссылаются на видео, которое 27 августа было опубликовано в Instagram Кадырова. Три видеоролика (1,2,3) демонстрируют как некто катается по трассе со скоростью, достигающей 241 километр в час. В салоне автомобиля голос, похожий на Кадырова, говорит: «Гудермес — город сказки и чудес». Также видно, что автомобиль въезжает в Хоси-Юрт (Центорой) — родовое село главы Чечни. При этом водитель периодически двигается по полосе встречного движения. В посте «Синих ведерок» приводится цитата Кадырова о нарушителях правил дорожного движения: «Тот, кто осознанно нарушает правила, создает аварийную обстановку, подобен террористу. Оба посягают на жизнь мирных людей». Сравнение нарушителей ПДД с террористами Кадыров сделал в своем посте в Instagram от 15 августа 2013 года. Пост был посвящен тонировке стекол. Также Кадыров рассказал о встрече с представителями чеченского ГИБДД. «Недавно в результате ДТП погибли четыре человека. Виновник аварии до этого 12 раз грубо нарушал на дорогах, но не был лишен прав. Такое не должно повториться. Необходимую помощь мы сотрудникам ГИБДД окажем. А самая главная помощь — соблюдать ПДД!», — написал Кадыров. Согласно правилам дорожного движения, на российских дорогах максимально разрешенной является скорость 90 километров в час (110 километров в час на магистралях). С 6 августа 2013 года вступили в силу поправки, разрешающие на некоторых трассах увеличить максимальную скорость до 130 километров в час при условии, что дорога соответствует необходимым требованиям безопасности. Источник: lenta.ru