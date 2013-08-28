В преддверии дня Конституции органам прокуратуры области были переданы 10 автомашин отечественного производства марки «Нива», сообщила пресс-служба областной прокуратуры. - Решением акима области органам прокуратуры выделено 10 автомашин «Нива», ключи от которых районным прокурорам вручил первый заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮЙСЕМБАЕВ. Акимат систематически принимает меры по материальной поддержке правоохранительных органов, – отмечается в сообщении.