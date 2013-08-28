Фрагмент обложки книги «Михаэль» Фрагмент обложки книги «Михаэль» Прокуратура Москвы направила Басманный районный суд иск о признании книги министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках» экстремистским материалом. Об этом сообщается на сайте ведомства. По итогам прокурорской проверки, издательству «Алгоритм», выпустившему книгу в России, было внесено представление об устранении нарушений закона «О противодействии экстремистской деятельности», который запрещает распространение материалов, обосновывающих и оправдывающих идеологию нацизма. Также администрации магазинов «Москва», «Московский дом книги» и «Библио-Глобус» направлены предупреждения о недопустимости нарушений закона. В свою очередь директор издательства «Алгоритм» Сергей Николаев заявил «Интерфаксу», что книга была издана не для широкой аудитории. «Тиражи, которые мы издаем — две, три тысячи — изданы уж точно не с пропагандистскими целями, это исключительно для специалистов. Чтобы люди могли на что-то сослаться», — сказал он. Внимание правоохранительных органов к роману Геббельса было привлечено после того, как 12 августа 2013 года о нем написала газета «Метро». 14 августа прокуратура Санкт-Петербурга начала поиски книги в магазинах города, 22 августа ее изъяли из продажи. Роман «Михаэль» был написан Геббельсом в 1923 году еще до того, как он стал министром пропаганды. В книге рассказывается о молодом немце, вернувшемся на родину после Первой мировой войны. В романе содержатся описания реальных событий, произошедших с одним из друзей Геббельса, а также рассуждения автора о религии и судьбе Германии. В СМИ также приводились утверждения из книги о том, что Иисус Христос не мог быть евреем, а также сообщалось, что там встречаются восхищенные отзывы о Гитлере. В России «Михаэль» не входит в список экстремистской литературы. При этом в него внесена другая книга Геббельса — мемуары «Дневники 1945 года. Последние записи». Источник: lenta.ru