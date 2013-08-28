фото с сайта avtohata.net фото с сайта avtohata.net Отмена процедуры прохождения технического осмотра автомобилей приведет к ухудшению экологической ситуации в стране и увеличению ДТП, считают в Ассоциации казахстанского автобизнеса, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АКАБ. Одной из причин ДТП наряду с нарушением ПДД и плохим качеством дорожного покрытия является низкий уровень технического состояния автомобилей, сообщается в пресс-релизе. По данным Комитета ДП МВД Казахстана, за первое полугодие 2013 года количество ДТП увеличилось в 1,5 раза. По состоянию на 1 июля нынешнего года в республике количество зарегистрированных авто старше 10 лет составляет 81%, а в большинстве случаев участниками ДТП являются автомашины с более чем солидным сроком эксплуатации. Как отметили в АКАБ, в системе прохождения техосмотра существует ряд проблем: недостаточность точек техосмотра, нерентабельность этого бизнеса для владельцев станций ТО и другие, но отмена этой процедуры может повлечь за собой тяжелые последствия. Даже имея безупречные дороги и всего лишь 35% старых машин от всего автопарка страны Европы не отменяют прохождение техосмотра. Процедуре не подвергаются только новые машины до 3 лет. АКАБ предлагает ряд мер по оздоровлению ситуации. К примеру, станции ТО должны быть абсолютно независимыми и не связанными ни с одним автоцентром, госорганы должны усилить надзор за качеством прохождения техосмотра, а компаниям, планирующим заняться техосмотром, нужно предоставить льготные кредиты и лизинг для приобретения нового высококачественного оборудования. Также необходимо принимать жесткие меры в отношении автовладельцев, не прошедших ТО, и станций, выдающих талоны, несмотря на несоответствие автомобилей всем нормам. «Ни в одной из стран того же Евросоюза никогда Вы не увидите движущийся автомобиль с дымом под капотом или с волочащимися по земле частями автомобиля или выпадающей шаровой опорой, не говоря уже о возгорании автомобиля из-за неисправной проводки. Для наших городов подобные ситуации - не редкость", - говорит Андрей Лаврентьев, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса.