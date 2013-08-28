Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru На заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске начался выпуск новой Skoda Superb. Казахстанский завод стал третьей площадкой в мире, где наладили сборку обновленного лифтбека чешской фирмы. Предыдущее поколение Superb начали производить в Казахстане 7 лет назад. Флагман Skoda построен на платформе B6, которую он делит с Audi A4 и Volkswagen Passat. Обновленную версию мир впервые увидел в нынешнем году на Шанхайском автосалоне. Внешний вид автомобиля заметно «посвежел» благодаря другим передним фарам и решетке радиатора, новым бамперам и передним крыльям, однако привычная сдержанность Skoda никуда не ушла. Чуть лучше стал и салон Superb — появились новые материалы отделки, расширился список опций. В Казахстане начали выпускать новую иномарку - Фото 2 Линейка двигателей, доступных казахстанским покупателям, включает в себя два бензиновых агрегата: 2-литровый TSI (200 л.с.) и 3.6-литровый FSI V6 (260 л.с.). Оба мотора получили автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию DSG. Модель доступна в трех уровнях оснащения: Active, Ambition и Elegance. Цена за автомобиль, в зависимости от оснащения, составляет от 4,9 млн до 8,3 млн тенге. Источник: auto.mail.ru