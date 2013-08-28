Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Хозяин автомобильного номера «F1», британский миллионер арабского происхождения Афзаль Хан отклонил предложение приобрести у него знак за шесть миллионов фунтов стерлингов. Свой отказ Афзаль Хан (на фото выше), известный своей небольшой коллекцией суперкаров, мотивировал тем, что данный номерной знак стоит «гораздо дороже». Газета Daily Mail пишет, что сам предприниматель приобрел этот номер в 2008 году за куда меньшую сумму в 650 тысяч фунтов. Прежний владелец «F1» - глава муниципалитета графства Эссекс, ездил на Volvo S80. Чиновник продал номер на благотворительном аукционе, и теперь он по очереди украшает Bugatti Veyron, Mercedes SLR McLaren и другие автомобили из гаража Афзаля Хана. Напомним, что самый дорогой номерной знак в мире, состоящий из единственной цифры «1», зарегистрирован в ОАЭ и был оценен в 11,3 миллиона долларов США. Источник: auto.lafa.kz