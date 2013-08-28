Студенты сняли неоднозначный рекламный ролик Merсedes-Benz, который вызвал бурную реакцию общественности. Провокационный рекламный ролик на тему «Распознает опасность до того, как она происходит» был создан группой студентов киноакадемии Баден-Вюртемберга. По сюжету, автомобиль из будущего (Merсedes-Benz S-класса) колесит по дорогам Германии начала 20 века. В одной из деревень он, не сбавляя скорости, сбивает маленького мальчика по имени Адольф, хотя парой секунд ранее совершенно не тронул двух девочек, игравших на проезжей части. В своей мини-постановке студенты немного пофантазировали на тему, как бы вели себя новые технологии, если бы обладали душой (ну и заодно имели задатки предвидения будущего). Надо отметить, что студенты справились с заданием, которое заключалось в создании неоднозначной рекламы, которая бы вызвала бурное обсуждение, на отлично. Общественность по-разному отреагировала на ролик. От негодования до восхищения. Правда, концерн Merсedes-Benz не испытал особых восторгов от альтернативной рекламы из продукции. Компания выразила протест, заявив, что недопустимо использовать в рекламе смерть человека, особенно ребенка, каким бы он впоследствии не оказался. Поэтому теперь показ предваряет предупреждение: «Ролик никак не связан с компанией Mercedes/Daimler AG».