фото с сайта rufox.ru фото с сайта rufox.ru Сегодня на заседании правительства РК была принята программа «Энергосбережение - 2020», направленная на внедрение принципов энергоэффективности и энергосбережения в промышленности и сфере ЖКХ, передает primeminister.kz. По словам вице-министра индустрии и новых технологий Нурлана Сауранбаева, в рамках программы «Энергосбережение-2020» планируется реализация 78 различных мероприятий на сумму более 1,1 трлн тенге. «План мероприятий программы предусматривает 78 мероприятий на общую сумму 1 182 214 144 тысяч тенге», - сказал Сауранбаев. По его данным, из республиканского бюджета предусмотрено 145 624 тысяч тенге, местного бюджета - 9 830 936 тысяч тенге и внебюджетных источников (собственные инвестиционные средства предприятий) - 1 177 153 052 тысяч тенге. Программа предусматривает обязательное повышение энергоэффективности промышленных предприятий на 30%, снижение удельных расходов на выработку электроэнергии на 14%, повышение энергоэффективности в ЖКХ и снижение удельного энергопотребления на 1 кв.м на 30%, ужесточение строительных норм и правил и обеспечение энергоэффективного строительства с 2015 года, обновление парка воздушных судов и железнодорожных локомотивов, стимулирование населения к покупке экономичных автомобилей со снижением потребления топлива на 30%, повышение энергоэффективности бюджетных учреждений со снижением потребления энергоресурсов бюджетным сектором до 25% к 2020 году, переход на светодиодное освещение, модернизацию уличного освещения в городах и населенных пунктах, сокращение потребления электроэнергии в стране сектором освещения на 60%. Кроме того, программой предусмотрен общественный мониторинг за реализацией программ энергосбережения местных исполнительных органов, пропаганда энергосбережения, подготовка кадров в области энергосбережения и формирование бережливой модели потребления энергоресурсов у населения. Источник: today.kz