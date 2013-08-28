фото с сайта thenews.kz фото с сайта thenews.kz ВВП на душу населения в Казахстане в 2014 году составит 14,6 тысяч долларов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, передает Today.kz. «Номинальный ВВП вырастет с 38,6 трлн. тенге в 2014 году до 65,9 трлн тенге в 2018 году», - сообщил Досаев. По его информации, «ВВП на душу населения в 2014 году составит 14,6 тысяч долларов и вырастет к 2018 году до 24 тысяч долларов».