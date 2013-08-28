изображение с сайта mmozg.net изображение с сайта mmozg.net Министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2014 - 2018 годах в пределах 6-8%. Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства, передает Today.kz. «Уровень годовой инфляции в 2014-2018 годах будет находиться в пределах коридора 6-8%», - сказал Досаев.