фото с сайта energetikam.ru фото с сайта energetikam.ru В Казахстане в рамках реализации политики энергосбережения установлено свыше 3000 нормативов энергопотребления. Об этом сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев, передает primeminister.kz. «Для успешной реализации Программы с 2013 года уже начался практический этап реализации политики энергосбережения. Для этого уже установлено свыше 3000 нормативов энергопотребления, утверждены требования по энергоэффективности для зданий по их проектным документациям, транспорта и электродвигателей», - сказал Сауранбаев. Кроме того, принято свыше 200 технических стандартов по энергоэффективности, идет пересмотр всех строительных норм и правил по ужесточению и соблюдению всех норм энергоэффективности. По информации вице-министра, в настоящее время перечень субъектов Государственного энергетического реестра состоит из 11 712 субъектов, в том числе 727 промышленных и 2938 государственных предприятий, а также более 8000 государственных учреждений. Источник: today.kz