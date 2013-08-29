Матч на стадионе "Олимпийский" в Киеве завершился со счетом 5:1. На 8-й минуте нападающему "Динамо" Джермейну Ленсу удалось забить гол в ворота Андрея Сидельникова. На 29 и 36-той минутах игры киевляне утроили счет стараниями полузащитника Романа Безуса и нападающего Дьемерси Мбокани. "Актобе" удалось поразить ворота "Динамо" лишь единожды, когда на 37 минуте Александр Гейнрих сумел удачно реализовать пенальти. Во втором тайме счет и вовсе стал разгромным для «Актобе», четвертый гол в ворота красно-белых отправил нигерийский нападающий "Динамо" Идейе Браун. Полузащитник киевлян Олег Гусев забил финальный пятый гол на 73-й минуте. Таким образом, "Актобе" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей "Динамо" с разгромным счетом 3:8. Напомним, в первом матче "Актобе" также уступил киевскому "Динамо". Однако тогда счет был 2:3.