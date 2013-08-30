Постановлением областной избирательной комиссии на 27 октября назначены выборы в Уральский городской маслихат по избирательным округам №6 и №11. Как стало известно, по №6 избирательному округу избирательных участков будет четыре. Располагаться они будут в ТРК «Орал» (два участка), в школе-интернат №15, в ГККП «Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта». По №11 избирательному округу избирательные участки будут располагаться в отделении перевозок НК «КТЖ» на пл. Чапаева, в СОШ №27 на пр.Евразии, в уральском финансово-экономическом колледже, в школе-лицее №35, СОШ №45 и войсковой части №5517. Свои кандидатуры желающие смогут выдвинуть со 2 по 30 сентября, регистрация будет до 5 октября. В Сырымском районе выборы пройдут в двух избирательных округах: №7 и №39.