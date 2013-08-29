Иллюстративное фото с сайта yugopolis.ru Иллюстративное фото с сайта yugopolis.ru Хромтауский районный суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который "заминировал" центральную площадь родного города. Молодой человек признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить сумму причиненного ущерба в размере 110 713 тенге. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в прокуратуре Хромтауского района. Напомним, в мае 2013 года на центральной площади Хромтау проходил юбилейный концерт одного из сотовых операторов. На мероприятии раздавали бесплатные сим-карты. Молодой человек, будучи пьяным, решил пошутить, позвонив с полученной в подарок сим-карты в полицию и сообщив о том, что на площади находится девушка, которая вот-вот должна совершить самоподрыв. На место происшествия незамедлительно были направлены комплексные силы полиции, которые организовали эвакуацию зрителей, а также артистов, в том числе казахстанского певца Айкына ТОЛЕПБЕРГЕНА. Вечером того же дня горе-шутник поездом выехал в Астану, где его задержали спустя три дня.