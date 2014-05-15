Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство АО "Жайыктеплоэнерго". По словам директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, подготовка к предстоящему отопительному сезону идет полным ходом. На ТЭЦ завершен ремонт одного энергетического котла. - Идет ремонт внутриквартальных тепловых сетей в районе улиц Жукова, Молдагуловой, Ескалиева, Ихсанова, Полевая, Кердери и других, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - В соответствии с утвержденным графиком ведутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность. По словам директора, 21 апреля нынешнего года проведены гидравлические испытания на плотность магистральной тепловой сети №7. Тогда произошло 20 порывов на внутриквартальных сетях и 4 порыва на магистрали. После устранения порывов подачу горячей воды в центральной части города возобновили. 13 мая испытания провели на тепловых магистралях №2, 3, 5 совместно с внутриквартальными сетями в районе железнодорожного вокзала, завода «Омега» и механического завода. Произошло 19 порывов на внутриквартальных сетях. 15 мая состоялись испытания ТМ-6 в районе остановок "Ремзавод" и "Мясокомбинат", чуть позже 20 мая планируется проведение испытаний магистральных сетей в 4, 5, 6, 7 микрорайонах, а также Строитель и Северо-Восток. - По программе «Модернизация ЖКХ» начата реконструкция участков ТМ-7 и ТМ-2, поэтому потребители центральной части города горячую воду получать не будут. Под отключение попадают 349 жилых дома и 44 социальных объекта, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. По словам коммунальщика, согласно графику подрядной организацией, ведущей реконструкцию на ТМ-2 в районе улиц Алмазова-Кердери, работы планируется завершить 20 июля, после чего горячая вода будет подана потребителям от второй тепловой магистрали. Кроме того, из-за остановки на реконструкцию ТМ-8 до 20 июля отключено горячее водоснабжение в 17 домах в районе улиц Ларина-Каратюбинская. - Мы приносим извинения своим потребителям за причиненные неудобства, - отметил КИРЕЕВ. - Мы направляем все усилия на качественную подготовку сетей и оборудования для стабильной работы в зимний период.