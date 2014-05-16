Дочь генерала финансовой полиции Меруерт Шабакбаева, ставшая участницей ДТП в Караганде, в результате которого погибли два человека, не находилась за рулем авто, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на начальника управления дознания ДВД Карагандинской области Каната Искакова. По его словам, 24-летняя девушка находилась на пассажирском сиденье в момент ДТП, что подтверждают двое свидетелей аварии. После столкновения очевидцам удалось вытащить ее из авто, однако водитель оказался зажат в машине и от полученных травм скончался на месте. Также тот факт, что Шабакбаева не находилась за рулем в момент ДТП, подтверждает и видео, снятое Центром оперативного управления (ЦОУ). После аварии девушку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации. Как сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков, автомобиль Subaru, в котором находилась Шабакбаева, столкнулся с "Нивой" на автодороге 15-я магистраль. В результате оба водителя от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация о том, что дочь генерала финпола находилась за рулем Subaru в момент аварии. По словам родственников погибшего водителя "Нивы" Евгения Токмакова, именно девушка не справилась с управлением и столкнулась с внедорожником    