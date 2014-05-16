В частности, прокуратура области совместно с палатой предпринимателей Атырауской области добилась отмены незаконно начисленного КГП «Атырау Су Арнасы» крупного штрафа на предпринимателя. В ходе проверки обращения одного из предпринимателей выяснилось, что работники «Атырау Су Арнасы» самовольно проникли на строящийся объект, и без участия собственника составили акт о срыве пломбы с прибора учета воды. Монополист на основании данного акта наложил на предпринимателя штраф в размере 1 930 000 тенге. Предприниматель пожаловался прокурорам, и те установили, что представителями «Атырау Су Арнасы» допущены незаконные действия в отношении индивидуального предпринимателя, выраженные в неправомерном снятии показаний счетчика без присутствия собственника объекта, самовольном проникновении на объект, не представлении методики перерасчета, отсутствии юридической силы акта. После прокурорского вмешательства все штрафные санкции в отношении индивидуального предпринимателя были отменены.