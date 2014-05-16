Трасса Атырау-Астрахань является одной из самых загруженных в регионе. Интенсивность движения составляет около 4 тысяч автомобилей в сутки, при этом около половины из них большегрузные. Протяженность автодорог республиканского значения в Атырауской области составляет 990 километров. В этом году на ремонт из республиканского бюджета выделено 700 миллионов тенге, на порядок больше чем в прошлых годах. Основной объем ремонтных работ строители обещают завершить в ближайшие полтора месяца.