15 мая на одном из дачных участков в садоводческом обществе «Факел» нашли снаряд, который пролежал в земле почти 100 лет. - Этот участок не так давно приобрел Владимир СИЛАНТЬЕВ, - говорит председатель дачного общества «Факел» Константин ГУТАРЕВ. - До этого на этом участке сажали много лет также дачники. Владимир решил выкорчевать ненужные ему вишни и под одним деревом он обнаружил вот этот снаряд. Как пояснили дачники, они не сразу поняли, что перед ними боевой снаряд, предположили, что это просто кусок старой трубы. - Главное, чтобы все обошлось, - говорит дачница Елена СПРЫГИНА. - Мы на этих дачах сажаем уже 12 лет, и таких находок не было. Всю ночь возле снаряда дежурил наш участковый, приезжали из службы ЧС, обещали, что скоро приедут саперы и заберут опасную находку . На данный момент на участок не пускают посторонних, ожидается, что на место приедет бригада взрывников.