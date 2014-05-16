Ракета-носитель "Протон" с российским спутником связи "Экспресс-АМ4Р", запущенная с космодрома "Байконур" в ночь на пятницу (в 3:42 по времени Астаны), потерпела катастрофу и, по предварительным данным, упала за пределами Казахстана на территории Алтая или в акваторию Тихого океана. Об этом РИА Новости сообщил представитель Центра Хруничева. По информации Роскосмоса, нештатная ситуация произошла на 540-й секунде полета во время работы третьей ступени. Данных о жертвах или разрушениях в связи с аварией пока нет. Как сообщается, ядовитый гептил, применяющийся для работы двигателей ракеты-носителя, скорее всего, сгорел в верхних слоях атмосферы Земли. При этом источник в Роскосмосе не исключил, что ракета все еще находится в космосе на нерасчетной орбите. По его словам, случившаяся авария не обязательно должна была привести к падению "Протона". Как отметил источник в ракетно-космической отрасли, все запуски "Протонов" с космодрома "Байконур" приостановят до выяснения причин аварии. Это касается и намеченного на 15 июля запуска "Протона-М" со спутником связи. "Экспресс-АМ4Р" - самый мощный и высокотехнологичный российский спутник связи. Космический аппарат, созданный европейской компанией EADS Astrium, весит около 5,8 тонн. Он способен обеспечивать устойчивое покрытие связью всей территории России и стран СНГ    